В Выборге появилась новая туристическая достопримечательность. После масштабной реконструкции открылась набережная вдоль береговой линии Выборгского залива. Ее название — Смоляной мыс — знакомо большинству коренным жителям города. Именно здесь в теплое время года располагался пляж, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Теперь набережная заметно преобразилась. Целый год здесь проводились строительные и ремонтные работы. Появились велосипедные дорожки, открытый зал с тренажерами, спортивные и детские площадки, пункты питания. Благоустроена пляжная зона. Для любителей делать селфи архитекторы создали несколько удобных для фотографирования зон.

По замыслу создателей проекта, теперь набережная станет излюбленным местом для прогулок в любое время года. Новая зона отдыха должна привлечь в город туристов, в том числе, иностранных.