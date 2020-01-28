Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из "Единой России". Об этом сообщается на официальном сайте партии. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что поведение губернатора вызвало совершенно заслуженное возмущение.

"Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям", – сказал Турчак.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Игнатьева с поста губернатора пока нет.

"Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии соответствующего указа.

27 января комиссия партии "Единая Россия" по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева за нарушение этических норм.

Поведение Игнатьева стали активно обсуждать после его выходки на церемонии вручения ключей от новых служебных автомобилей чебоксарским пожарным. Он высоко поднял руку с ключами, и офицеру МЧС пришлось подпрыгивать, чтобы достать их. Этот момент попал на видео, и ролик вскоре распространился в интернете и СМИ.

Позже и в региональном МЧС, и в пресс-службе Игнатьева заявили, что действия губернатора были лишь шуткой, дружеским жестом, поскольку глава Чувашии давно знаком с начальником чебоксарской пожарной части.

Ранее в январе чувашский губернатор привлек к себе внимание фразой о том, что нужно "мочить" журналистов, критикующих власти. Такое заявление он сделал на выступлении в честь Дня печати. Позже ему пришлось извиняться за свои слова.