Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 января 202014:33

Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из "Единой России". Об этом сообщается на официальном сайте партии. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что поведение губернатора вызвало совершенно заслуженное возмущение.

"Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям", – сказал Турчак.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Игнатьева с поста губернатора пока нет.

"Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии соответствующего указа.

27 января комиссия партии "Единая Россия" по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева за нарушение этических норм.

Поведение Игнатьева стали активно обсуждать после его выходки на церемонии вручения ключей от новых служебных автомобилей чебоксарским пожарным. Он высоко поднял руку с ключами, и офицеру МЧС пришлось подпрыгивать, чтобы достать их. Этот момент попал на видео, и ролик вскоре распространился в интернете и СМИ.

Позже и в региональном МЧС, и в пресс-службе Игнатьева заявили, что действия губернатора были лишь шуткой, дружеским жестом, поскольку глава Чувашии давно знаком с начальником чебоксарской пожарной части.

 

Ранее в январе чувашский губернатор привлек к себе внимание фразой о том, что нужно "мочить" журналистов, критикующих власти. Такое заявление он сделал на выступлении в честь Дня печати. Позже ему пришлось извиняться за свои слова.

Сейчас

13:59

Самолет вернулся в Новосибирск из-за неубравшихся подкрылков

13:44

Кремль: заявления Зеленского о причинах начала Второй мировой оскорбительны

13:39

В Китае число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тысяч

12:51

Толстой не набрал голоса, необходимые для избрания вице-спикером ПАСЕ

12:46

Родителей девочки, живущей в столичном медцентре, объявили в розыск

12:02

В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

11:22

Бросивший детей в Шереметьеве отец явился с повинной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль: заявления Зеленского о причинах начала Второй мировой оскорбительны

Кремль: заявления Зеленского о причинах начала Второй мировой оскорбительны

31 минута назад
В Китае число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тысяч

В Китае число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тысяч

32 минуты назад
Толстой не набрал голоса, необходимые для избрания вице-спикером ПАСЕ

Толстой не набрал голоса, необходимые для избрания вице-спикером ПАСЕ

1 час назад
Родителей девочки, живущей в столичном медцентре, объявили в розыск

Родителей девочки, живущей в столичном медцентре, объявили в розыск

1 час назад

Трансляции

VIII Рождественские парламентские встречи
16:00

Заседание Попечительского совета МГИМО
Все трансляции
Бросивший детей в Шереметьеве отец явился с повинной

Бросивший детей в Шереметьеве отец явился с повинной

2 часа назад
"Было очень страшно": воспитательница элитного детсада запирала детей в "карцере"

"Было очень страшно": воспитательница элитного детсада запирала детей в "карцере"

37 минут назад
Воспоминания о войне. Владимир Соловьев заплакал в эфире

Воспоминания о войне. Владимир Соловьев заплакал в эфире

1 час назад
У актера из "Интернов" в центре Москвы вырвали из рук iPhone стоимостью 114 тысяч

У актера из "Интернов" в центре Москвы вырвали из рук iPhone стоимостью 114 тысяч

1 час назад
Кристина Орбакайте сломала ногу и перенесла свои февральские концерты

Кристина Орбакайте сломала ногу и перенесла свои февральские концерты

2 часа назад
Дельфин и бабочка: как внебрачная дочь короля пошатнула бельгийскую монархию

Дельфин и бабочка: как внебрачная дочь короля пошатнула бельгийскую монархию

5 часов назад
Пианиста вместе с роялем подвесили над стройкой концертного зала

Пианиста вместе с роялем подвесили над стройкой концертного зала

4 часа назад
5 лучших вузов России по мнению россиян

5 лучших вузов России по мнению россиян

8 часов назад
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

5 минут назад
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

25.01.2020 19:18
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
В Алжире разбился истребитель Су-30. Экипаж погиб

В Алжире разбился истребитель Су-30. Экипаж погиб

52 минуты назад
Мультфильм про Чебурашку "исправили" при помощи нейросети

Мультфильм про Чебурашку "исправили" при помощи нейросети

1 час назад
Печать по-живому: на 3D-принтере создали красочные маски с микробами

Печать по-живому: на 3D-принтере создали красочные маски с микробами

1 час назад
Российская компания заменила бухгалтеров роботом и сэкономила 50 миллионов

Российская компания заменила бухгалтеров роботом и сэкономила 50 миллионов

1 час назад
В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

2 часа назад
В Пермском крае мужчина поджег бывшую супругу на рабочем месте. Видео

В Пермском крае мужчина поджег бывшую супругу на рабочем месте. Видео

2 часа назад
Камеры оштрафовали владельца Hyundai Solaris за скорость 313 км/ч

Камеры оштрафовали владельца Hyundai Solaris за скорость 313 км/ч

2 часа назад
Атмосфера Земли кишит фрагментами грибных клеток

Атмосфера Земли кишит фрагментами грибных клеток

2 часа назад
Чемпионка мира успешно оправдала свой допинг сексом

Чемпионка мира успешно оправдала свой допинг сексом

2 часа назад
Ураган оставил без крыши здание аэропорта в Бразилии. Видео

Ураган оставил без крыши здание аэропорта в Бразилии. Видео

2 часа назад
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

2 часа назад
Женщина с психическим расстройством подбросила полицейским дочь-инвалида и сбежала

Женщина с психическим расстройством подбросила полицейским дочь-инвалида и сбежала

3 часа назад
Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

3 часа назад
Рыбак похвастался богатым уловом на презервативы

Рыбак похвастался богатым уловом на презервативы

3 часа назад
Сумасшедший поляк напал с дорожным знаком на российскую фуру

Сумасшедший поляк напал с дорожным знаком на российскую фуру

3 часа назад
Около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега на Сахалине

Около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега на Сахалине

3 часа назад
Подмосковный губернатор рекомендует помиловать Нааму Иссахар

Подмосковный губернатор рекомендует помиловать Нааму Иссахар

4 часа назад
Microsoft обновит Windows 7 несмотря на прекращение поддержки

Microsoft обновит Windows 7 несмотря на прекращение поддержки

4 часа назад
Жизнь без "Б": Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Жизнь без "Б": Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

4 часа назад
Автомобиль каршеринга без водителя протаранил здание МВД на Петровке (видео)

Автомобиль каршеринга без водителя протаранил здание МВД на Петровке (видео)

4 часа назад
Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

4 часа назад
В память о жертвах Холокоста в Петербурге пройдет акция "Желтые звезды"

В память о жертвах Холокоста в Петербурге пройдет акция "Желтые звезды"

4 часа назад
Английский футболист удалился за 30 секунд после трех карточек

Английский футболист удалился за 30 секунд после трех карточек

5 часов назад
По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек

По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек

5 часов назад
МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

6 часов назад
Адвокат Трампа: в последние годы в США стало слишком много дел по импичменту

Адвокат Трампа: в последние годы в США стало слишком много дел по импичменту

6 часов назад
ДНК подтвердил: сын Джозефа Байдена должен выплачивать алименты по суду

ДНК подтвердил: сын Джозефа Байдена должен выплачивать алименты по суду

7 часов назад
10 популярных туристических направлений для самостоятельных путешествий

10 популярных туристических направлений для самостоятельных путешествий

7 часов назад
Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма

Россия призвала не закрывать глаза на проявления национализма

8 часов назад
По "Турецкому потоку" прокачан первый миллиард кубометров газа

По "Турецкому потоку" прокачан первый миллиард кубометров газа

8 часов назад
Москву накрыл мощный снегопад

Москву накрыл мощный снегопад

8 часов назад
Актриса Наталья Андрейченко нашлась в полном здравии. Видео

Актриса Наталья Андрейченко нашлась в полном здравии. Видео

10 часов назад
Только на один день McDonald's вернет цены 1990 года в ресторан на Пушкинской

Только на один день McDonald's вернет цены 1990 года в ресторан на Пушкинской

10 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

21 час назад
Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

Топ-10 самых посещаемых музеев мира в 2019 году

27.01.2020 06:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку