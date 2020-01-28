Шедевры Сальвадора Дали привезли в Москву

В столичном "Манеже" открылась выставка одного из самых эксцентричных художников XX века Сальвадора Дали. В России такой масштабной ретроспективы мастера сюрреализма еще не было: скульптура, живопись, рисунки, акварели и гравюры — более 180 работ. Здесь каждый сможет найти свой ответ на вопрос, почему этот художник повлиял не только на искусство и моду, но и на науку.

Безудержному таланту Дали будто бы тесно даже в огромном выставочном зале — автопортрет на костылях-подпорках вышел на улицу. В России впервые сразу 180 картин того, кто превратил в бренд даже собственные усы.

"Во всех его гримерных лежали целые упаковки с состриженными с затылка волосами. И он каждый день брал эти волосы и наращивал свои усы специальным воском до того размера, который считал наиболее подходящим для выхода в свет", — рассказывает Владимир Воронченко, председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор музея "Фаберже".

XX век стал арт-сценой Сальвадора Дали. Его возводят в культ или низвергают в пропасть, гадая, гений ли он парадоксов или опереточный персонаж. Самопровозглашенный император сюрреализма придумал параноидально-критический метод. Едва ли был для Дали лучший комплимент, чем реплика Фрейда: "Он настоящий фанатик".

Когда в 1917 году юный Дали на берегу моря писал первые картины, из Москвы в Парижа уезжала Елена Дъяконова. Спустя десятилетие им суждено было встретиться, чтобы стать любовниками, супругами, бизнес-партнерами. Гала — ангел равновесия. Гала — повсюду. И вот "Дали со спины, пишущий Галу со спины", или "Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гале рождение Венеры".

"Он просил ее читать по-русски, когда он занимался живописью. Ее голос, произносивший непонятные слова, само звучание русского языка — все это очень его вдохновляло", — говорит Монсе Агер, куратор выставки, директор музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала — Сальвадор Дали".

Потрясенный бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, он взрывает искусство "ядерным мистицизмом". Увлекается стереоскопическими экспериментами, вот, например, "50 абстрактных картин, складывающихся на расстоянии двух метров в три портрета Ленина в виде китайца, а с шести метров превращающихся в голову королевского тигра".

"Это изумительно важно, что можно увидеть так много разного Дали, довольно редких работ, так много графики, которую видеть трудно", — считает Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

"Для тех, кто это любит и пытается понять этот талант безумца, это уникальная возможность", — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

"Трудно привлечь к себе внимание даже ненадолго. А я предавался этому занятию всякий день и час. У меня был девиз: главное — пусть о Дали говорят. На худой конец, пусть говорят хорошо", — считал художник.

И эта выставка снова дает повод поговорить о Сальвадоре Дали — патологически застенчивом мальчике, который стал мастером эпатажа и рок-звездой от искусства.