"Локомотив" решил засудить бывшего президента

Футбольный "Локомотив" подал иск в арбитражный суд на бывшего президента и генерального директора красно-зеленых Илью Геркуса. Столичные "железнодорожники" намерены отсудить у функционера порядка 144,6 миллиона рублей.

Однако по какой причине "Локо" обратился в суд и какова суть его претензий к Геркусу, пока остается неизвестным.

Напомним, что Геркус получил должность президента "Локомотива" летом 2016 года после того, как из клуба была уволена его предшественница Ольга Смородская. На своем посту он проработал 2,5 года и завершил свое правление в должности генерального директора.

За время его работы в клубе "Локомотив" стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.