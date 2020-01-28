Россияне взяли "Порно-Оскары" в четырех номинациях

Порноактриса российского происхождения Юлия Чиркова получила награду AVN Awards, которую также называют "Порно-Оскар". Девушка, которая известна публике под псевдонимом Джиа Лисса (Jia Lissa) стала победительницей в номинации "Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме", сообщается на сайте премии.

Всего Чиркова была представлена в трех номинациях, в том числе "Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме" и "Лучшая новая иностранная актриса".

У себя в Instagram девушка пишет: "Я не родилась актрисой, но начала сниматься и не стесняюсь этого. Я перестала врать себе, и моя жизнь стала намного легче".

Еще один российский актер стал победителем сразу в трех номинациях. Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри (Markus Dupree), получил награду, в частности, за лучшую сцену группового секса.

В 2019 году Маетный также стал лауреатом "Порно-Оскара". Год назад он получил свою восьмую награду.

Церемония награждения лучших порноактеров по версии журнала Adult Video News прошла в Лос-Анджелесе, США, 26 января. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере порноиндустрии.