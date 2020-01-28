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28 января 202020:53 Александр Евстигнеев

Свои среди чужих: СВР рассекретила 7 разведчиков-нелегалов

Свои среди чужих: СВР рассекретила 7 разведчиков-нелегалов

Сегодня новости также пришли оттуда, где ими делятся крайне редко. Служба внешней разведки России впервые публично рассекретила семерых разведчиков-нелегалов, которые внесли большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности страны. Трое из них живы до сих пор.

За фамилии, названные сегодня, иностранные спецслужбы отдали бы всё, что угодно. Но данные "своих" Служба внешней разведки оглашает лишь когда приходит время. Страна должна знать героев, теперь и в лицо.

"При принятии решений о рассекречивании того или иного советского, российского разведчика, выполнявшего свои задачи в нелегальных условиях, исходим прежде всего из позиции обеспечения безопасности разведывательной деятельности", — отметил Сергей Нарышкин, руководитель СВР.

Про некоторых СВР уже кое-что сообщала. Полунамёками. Вот, Художник, с таким оперативным псевдонимом он давал интервью нашему каналу три года назад.

Теперь известно — это Юрий Шевченко, Герой России. Тридцать лет нелегальной работы за границей. Добывал сведения по программе "Космик" — высший гриф секретности НАТО.

"Разведка — это глаза и уши нации. Может ли государство жить без разведки? Конечно может. Но это будет государство-инвалид, которое будет делать ошибки", — рассказал он.

А у них не было права на ошибку. Поэтому до внедрения годами учили языки, мельчайшие детали быта стран, куда отправят. А после — скрывали любые намёки на прошлое, вплоть до зубных пломб и советских прививок от оспы.

Евгений Ким 23 года снабжал Советский Союз, как сказано в досье, "сведениями по приоритетной проблематике".

"Более подробный рассказ — это не предмет сегодняшней встречи. Но мы о них постепенно будем рассказывать", — пообещал Нарышкин.

Это значит, что агентурные связи советских разведчиков действуют до сих пор. Лишние подробности позволят "той стороне" просчитать алгоритм работы.

"Он до сих пор наполовину латиноамериканец. — По складу ума? — Даже по речи", — рассказал Сергей Брилёв, тележурналист.

Автор книг по истории внешней разведки, мой коллега Сергей Брилёв общался с бывшими нелегалами. Например, с Михаилом Васенковым. Герой Советского Союза, блестящий разведчик. Его выдал предатель, он прошёл через жестокие допросы спецслужб. Своих не сдал.

"В голове — три Вселенных. Российская, Вселенная страны пребывания и, главная Вселенная — задание!" – пояснил Брилёв.

Свои среди чужих, они превращались в официальных иностранцев.

Владимир Лохов — родился в осетинском селе, а работал 10 лет в Азиатском регионе. Хотя внешне был для местных как белая ворона.

"Вы знаете, что вы должны будете выйти второй раз замуж? — Я говорю, как? Нет, зачем второй раз? — Не волнуйтесь, за того же человека", — рассказала Людмила Нуйкина, ветеран СВР РФ.

Данные её мужа были государственной тайной. До сегодняшнего дня. Виталий Нуйкин. Они вместе работали на нелегальном положении в 18 странах мира. Добывали ценнейшую политическую информацию. Старший сын рос в СССР. Но всё же решились родить и младшего. Хотя это, конечно, был риск.

"Если у тебя есть маленькие дети, это значит, что ты обосновался в этой стране надолго. Они были с детьми и даже с двумя детьми, представляете?" – говорит Николай Долгополов, заместитель главного редактора "Российской газеты".

Это уже о другой паре разведчиков-нелегалов. Виталий и Тамара Нетыкса. Генерал и полковник. Работали в странах с жесточайшими режимами. Прикрывая друг друга.

"Женщина всегда отвлекает внимание, всегда уводит от подозрений", — пояснил Долгополов.

Они были готовы жертвовать любовью, свободой, жизнью. Это невозможно делать за деньги, только за убеждения. По их биографиям можно снять ещё сотни "Мгновений весны" и будет мало. Завесу тайны разведчиков подробнее приоткроет в субботнем эфире Сергей Брилёв.

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