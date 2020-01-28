Российский мультсериал "Лунтик и его друзья" покоряет Китай

Российский анимационный сериал "Лунтик и его друзья" вышел в эфир на крупнейшем детском телевизионном канале в Китае CCTV Kids. Производство мультфильма принадлежит студии "Мельница" и телеканалу "Россия 1".

У российского анимационного сериала достойные показатели — на протяжении двух премьерных недель он удерживает первое место в рейтинге утренних детских программ. Всего на китайском телеканале будут показаны 513 серий.

Продюсер Антон Златопольский отметил, что они очень рады, продолжению традиций российских аниматоров. По его словам, отечественная анимация создана талантливыми мастерами на современном высоком технологическом уровне. Теперь остается познакомить с добрыми, оптимистичными российскими мультфильмами весь мир. Златопольский сообщил, что Китай является нашим важнейшим партнером, поскольку это государство с уникальной, богатейшей историей визуальной культуры. Продюсер уверен, что китайские дети посмотрят и полюбят "Лунтика" так же, как и их российские ровесники.

Продюсер Сергей Сельянов рассказал, что наши сериалы проданы во многие страны мира, но российская анимация вошла на эти рынки пока только одной ногой, потому необходимо закрепиться.

Заместитель Министра цифрового развития массовых коммуникаций и связи России Алексей Волин отметил, что "Лунтик" — это новый шаг в области развития российско-китайских связей в медиа сфере. По его словам, в Китай за последние годы прошли более десяти российских сериалов, совершен настоящий прорыв в области кинопроката — теперь наступила очередь мультипликации.

Студия анимационного кино "Мельница" была создана в Санкт-Петербурге в 1999 году. Ее основателями являются Сергей Сельянов и Александр Боярский. Художественный руководитель — Константин Бронзит.