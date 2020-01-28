Глава Палестины назвал план Трампа заговором

Палестинский руководитель Махмуд Аббас назвал план США по ближневосточному урегулированию заговором.

Как передает телеканал "Россия 24", Аббас заявил, что "Иерусалим не продается", что заговор Вашингтона не пройдет и он не позволит США пренебрегать "историческим правами палестинского народа!"

Так он отреагировал на предложение американского президента Дональда Трампа сделать Иерусалим неделимой столицей Израиля. При этом ранее Трамп сообщил, что Восточный Иерусалим будет столицей Палестиной и даже опубликовал в своем в Twitter карту будущего арабского государства.

Статус Иерусалима — одна из главных проблем в палестино-израильском конфликте. Восточная часть города была занята израильтянами в ходе Шестидневной войны 1967 года и теперь они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей их страны. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.