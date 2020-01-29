20 лет на вершине: Кремль опубликовал очередную серию материалов о Путине

На сайте 20.kremlin.ru появились новые фото- и видеокадры с Владимиром Путиным. Материалы относятся к периоду с 2010-го по 2014-й годы. В альбом вошли такие события как президентские выборы, зимняя Олимпиада в Сочи и воссоединение Крыма с Россией.

На этих январских кадрах 2010-го – редкие минуты отдыха. Красная поляна в Сочи – будущей столице зимней Олимпиады, горнолыжный спуск и чашка согревающего чая в местном кафе. В ближайшие годы местные стройки Владимир Путин будет посещать регулярно, возведение спортивных объектов — под его личным контролем. С первого дня до грандиозной церемонии открытия: 7 февраля 2014-го, стадион "Фишт". Три с половиной тысячи спортсменов из 88 стран.

Все эти годы спорт традиционно – в центре внимания: Всемирная летняя Универсиада в столице Татарстана – вот Владимир Путин участвует в закладке будущей "Казань-Арены". Вот в подмосковных Химках посещает учебно-тренировочную базу, где спортсмены готовятся к соревнованиям. А вот – поздравляет сборную России по хоккею: в финале Чемпионата мира она обыграла Финляндию с разгромным счетом 5:2.

Вести в счете по магистральным геополитическим направлениям – одна из важных задач для страны. Что Владимир Путин неоднократно подтверждает.

19 марта 2010, Ново-Огарево. Рабочий визит Госсекретаря США Хиллари Клинтон – протокольное рукопожатие в Ново-Огарево.

10 марта 2011, Москва. Переговоры с вице-президентом Джо Байденом – который назвал возможность безвизового режима между Москвой и Вашингтоном, цитата, "хорошей идеей".

18-19 июня 2012, Мексика. Встреча на полях саммита "Большой двадцатки" с Бараком Обамой. Говорили о разворачивающемся конфликте в Сирии. Позиция России – уважение государственного суверенитета – сохраняется в рамках всех переговоров. И не меняется год от года. Даже в моменты серьезной политической турбулентности.

4 декабря 2014, Москва. Если для некоторых стран национальная гордость – давно забытое понятие, а государственный суверенитет – слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существование.

Это заявление президент делает, обращаясь к Федеральному собранию в конце 2014-го – переломного года в мировой политике. Государственный переворот на Украине. Гражданский конфликт в Донбассе. И конечно, судьбоносные слова: о возвращении Крыма в родную гавань.

Социальные вопросы, те, что касаются каждого гражданина страны без исключения, это главный государственный приоритет. А если ситуация чрезвычайна — Владимир Путин всегда держит ее на личном контроле. Это – июль 2010. Аномально жаркое лето. И природные пожары: самые сильные – в Нижегородской области, где огонь буквально за ночь дотла выжег целую деревню.

А это – Крымск. Который пережил страшное наводнение 7 июля 2012. Владимир Путин вылетел на место в тот же день.

А это, пожалуй, самые трогательные кадры 2011-го. На открытии Центра детской гематологии, строительство которого Владимир Путин инициировал и лично курировал, он знакомится с маленькой Соней. Которая рассказывает: хочет побывать в Кремле. Мечта, которая вскоре исполнилась.

Почти тот же восторг, с каким девочка Соня рассматривала Кремль, на лицах мировых звезд – во время экскурсии, которую Владимир Путин лично проводит для них в Русском музее. Неизвестно, какую именно картину так изумленно разглядывал Жерар Депардье, но впечатление оказалось неизгладимым: вскоре он обратится за российским гражданством. А в тот вечер на благотворительном концерте в поддержку детей с онкологическими заболеваниями, Путин споет с джазовым оркестром и на рояле исполнит мелодию, которую иностранные гости прежде не слышали. А вот российские точно – узнали. "С чего начинается Родина" — вопрос, ответ на который Путин точно знает наизусть.