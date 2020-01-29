В посольстве Узбекистана в Москве состоялся круглый стол

Темой встречи в посольстве стало недавнее обращение президента Республики Шавката Мирзиёева к парламенту. Участникам встречи в дипмиссии представили подробный обзор ключевых тезисов Послания и рассказали об инициативах узбекского лидера, направленных на эффективную реализацию экономических и социальных реформ. Во внешнеполитическом разделе особый акцент был сделан на развитие стратегического партнёрства с Россией, отмечает телеканал "Россия 24".