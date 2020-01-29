План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины

Президент США Дональд Трамп огласил детали нового плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По условиям так называемой сделки века – именно так назвал свой проект Дональд Трамп – предусматривается создание двух независимых государств. Палестина по нему вдвое увеличит свои территории, а ее столицей станет Восточный Иерусалим. Кроме того, Вашингтон предлагает связать территорию Палестины – Газу и Западный берег реки Иордан – скоростным транспортным сообщением.

Аплодисментов в этот вечер было не меньше, чем, собственно, речей. Рукопожатия, похлопывания по плечу, демонстративное "ты" – Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху демонстрировали почти семейную близость.

Президент США презентует "сделку века" – таинственный план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, над которым почти три года работала группа во главе с зятем хозяина Овального кабинета Джаредом Кушнером. Не реже конкретных политических реалий ораторы поминали Ковчег завета, заповеди, пророков, так что выходило, что вопреки международным соглашениям палестинцам стоит забыть о будущей столице в Восточном Иерусалиме.

"Иерусалим останется неделимой – и это важно! – неделимой столицей Израиля, – сказал Трамп.

Биньямин Нетаньяху принимал щедрые предвыборные подарки союзника с видом победителя. Он увидел в "сделке века" возможность аннексировать еврейские поселенческие анклавы на палестинских территориях, а это его главное предвыборное обещание.

"Господин президент, вы признаете, что Израиль должен обладать суверенитетом в долине реки Иордан, а также в других стратегических районах Иудеи и Самарии, – сказал Нетаньяху. – Вместо того, чтобы с легкостью говорить о безопасности Израиля и просто закрыть глаза, надеяться на лучшее, вы признаете, что Израиль должен обладать суверенитетом в тех местах, которые позволят Израилю защищаться самостоятельно".

Палестинское танго в этот день танцевалось без Палестины. Делегации из Рамаллы не было. Палестинский лидер Махмуд Аббас не ответил на телефонный звонок Трампа. Отношения с Вашингтоном здесь были прекращены после того, как Белый дом последовательно признал Иерусалим израильской столицей, Голанские высоты –израильской территорией, а еврейские поселения на Западном берегу – израильским правом, заодно лишив Палестину финансовой помощи и выпроводив из Вашингтона представителя автономии.

Еще несколько лет назад, говоря о сделке века, Трамп обещал, что она удивит обе стороны конфликта. Действительно, она удивила израильтян щедрыми подарками от администрации США за счет палестинцев и поразила палестинцев тем, что им придется отказаться от надежд на столицу в Иерусалиме, на возвращение беженцев и на полноценное, суверенное государство.

Детали плана были известны заранее и они очень не нравились Махмуду Абассу. Незадолго до публикации документа палестинский президент говорил о неприемлемости "сделки века".

"Из "сделки века" выброшены вопросы по Иерусалиму, поселениям, помощи беженцам, безопасности. То есть все то, что должно было стоять в переговорной повестке, – отметил Аббас. – Если говорить откровенно, то команда Дональда Трампа не верит в двугосударственное урегулирование, для нее важно лишь государство Израиль, а никак не палестинский народ, не его существование".

Впервые за многие годы Махмуд Аббас пригласил на совещание представителей движения ХАМАС. Сопротивление плану Трампа и аннексии палестинских территорий было решено начать с массовых акций протеста. Это тот самый случай, когда мирная инициатива может спровоцировать войну. По требованию Палестины на экстренное заседание собираются министры иностранных дел Лиги арабских государств. О том, что аннексия разрушит все мирные договоренности, достигнутые когда-то в Осло, говорят в Иордании.

"Самые умеренные из палестинских политиков не смогут смириться с тем, что предлагает Дональд Трамп, и поэтому их отказ он понятен, он объясним и он ожидаем", – считает политолог, арабист Ксения Светлова.

Но, будто намеренно обостряя ситуацию, Биньямин Нетаньяху уже в воскресенье соберет правительство для того, чтобы распространить Израильский суверенитет на Иорданскую долину. Ему надо спешить – через несколько недель выборы, и лидеру правящей партии, ставшему со вчерашнего дня еще и подсудимым по обвинениям в коррупции и обмане общественного доверия, необходимо предъявить электорату нечто историческое. Не зря израильский премьер-министр скромно сравнил презентацию плана Трампа с днем, когда в 1948 году президент США Трумэн признал новорожденное государство Израиль.