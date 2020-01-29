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29 января 202013:23

Место убийства ростовского депутата сняли на видео

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Ростовское управление СКР обнародовал кадры следственных действий на месте убийства 64-летнего депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольгу в Зернограде.

 

Преступление было совершено утром 28 января в частном доме Алабушевых. По неподтвержденной информации, злоумышленник — 38-летний местный предприниматель Александр Полуян — проник в коттедж и буквально изрубил клинком семейную пару. Судя по кадрам с места, убийца расправился с супругами в районе кухни. На полу видны тело погибшего и лужа крови. Затем злоумышленник поднялся на второй этаж коттеджа и свел счеты с жизнью.

Основным мотивом убийства следователи считают личную неприязнь. По данным Mash, Алабушев в 2019 году уволил отца Полуяна, заподозрив его в махинациях с продажей зерна. Семья испытывала финансовые трудности, что, вероятно, и толкнуло Александра на преступление.

В город уже прибыли криминалисты из Москвы, которые помогут ростовским коллегам расследовать громкое убийство.

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