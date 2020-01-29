Умер один из создателей "Маппет-шоу"

Ушел из жизни один из создателей знаменитой кукольной телевизионной программы "Маппет-шоу" Джек Бернс.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало американское издание Hollywood Reporter.

86-летний Бернс написал сценарии для первых 28 эпизодов шоу, а также был комедийным соавтором знаменитого комика Джорджа Карлина​​​. Последние два года сценарист жил в доме престарелых.

Дочь Карлина Келли сообщила в Twitter, что Бернс удивительным образом влиял на становление взглядов ее отца и в конце написала: "Покойся с миром, Джек Бернс".

Кукольное семейство Маппетов впервые появилось в 1955 году в американском шоу "Сэм и Друзья", в 1969 году стало звездами детской телевизионной программы "Улица Сезам", а с 1974 по 1981 год превратилось в основных персонажей юмористической передачи "Маппет-шоу". Куклы оказались настолько популярны, что их создатели решили продолжить истории в полнометражных лентах, последними из которых стали картины "Маппеты" и "Маппеты в розыске", вышедшие на экраны в 2011 и 2014 годах.