Путин: правительство Медведева работало в непростых условиях

Правительство Дмитрия Медведева много полезного для стратегического развития России, хотя на 100% никогда и нигде планы не исполняются, отметил глава российского государства Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что кабинет министров работал в непростых условиях.

Президент России поблагодарил бывших членов кабинета министров за их труд, отметив, что было непросто определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов, осуществлять текущую, полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы. Путин также отметил, что практически все члены правительства Медведева уже знают о новых местах работы. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с ними, сообщает ТАСС.

После отставки правительства 15 января 2020 года Владимир Путин пообещал лично встретиться с каждым уходящим членом кабинета министров. И это обещание президент выполняет.

"Есть еще буквально пара нюансов, но думаю, что в ходе сегодняшней встречи мы окончательно их доработаем, — продолжил Путин. — Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю. Уверен, что это будет для вас интересно и для государства полезно".

Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин. В правительстве Медведева он возглавлял Федеральную налоговую службу. Правительство Мишустина сформировано и приступило к работе. 29 января новый премьер распределил обязанности между своими заместителями.