Глава Гидрометцентра призвал москвичей пока не ждать "настоящую зиму"

Гидрометцентр России пока не прогнозирует приход в столичный регион "настоящей зимы". Об этом сообщил исполняющий обязанности директора службы Роман Вильфанд.

Так синоптик прокомментировал прогнозы, согласно которым зимняя погода должна установиться в Москве в начале февраля.

"Есть метеорологические правила. Согласно им, давать уверенный прогноз так заблаговременно нельзя, Гидрометцентр так не работает, – цитирует Вильфанда ТАСС. – Мы сможем рассказать о погоде в это время лишь в пятницу, 31 января".

По словам Вильфанда, на следующей неделе в столицу действительно может прийти похолодание, однако это "самые предварительные данные", а не полноценный прогноз.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в Москве будет держаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, ожидается мокрый снег. В воскресенье, 2 февраля, днем может потеплеть до плюс 4 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что характерная для зимнего сезона погода установится в Москве 5-6 февраля. По ее словам, в эти дни "начнется понижение температуры, и она станет отрицательной уже и в ночные, и в дневные часы".

"Будем рассчитывать, что этот период с отрицательной температурой будет довольно устойчивым, так что это уже будет настоящая зимняя погода", – цитирует Позднякову РИА Новости.

Синоптик добавила, что перед похолоданием выпадет снег, который поможет легче перенести понижение температуры.

Тем временем в столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололеда.