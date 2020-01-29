Переговоры начались. Шлеменко намерен перейти в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко нацелился на выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 35-летний россиянин начал переговоры с главной бойцовской организацией. Об этом сообщил менеджер бойца Алексей Жернаков.

"Мы ведем переговоры с UFC и другими организациями, — приводит слова представителя Шлеменко ТАСС. – Следующий бой Александра планируется на май, это будет не в UFC".

Напомним, что ранее Шлеменко выступал в лиге Bellator – контракт между бойцом и промоушеном завершился, после чего тот стал свободным агентом. В Bellator Александр становился чемпионом.

Всего в активе россиянина 73 боев, из которых он 59 раз праздновал победу, 13 раз терпел поражения, а еще один его бой был признан несостоявшимся.