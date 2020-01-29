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29 января 202018:30

Грабитель сбежал из зала суда, узнав, что осужден на 15 лет

В среду в суде Новокузнецка подсудимый, приговоренный к 15 годам лишения свободы за грабеж, ударил конвоира по лицу и скрылся, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, ЧП произошло, когда конвойный вывел 33-летнего подсудимого в туалет. Тот несколько раз ударил его по лицу, после чего сбежал в неизвестном направлении. Преступник объявлен в розыск, назначена служебная проверка.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья" УК РФ.

Пострадавший — 34-летний начальник конвоя госпитализирован в городскую больницу с переломом челюсти.

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