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29 января 202020:58 Александр Балицкий

Борьба с коронавирусом оказалась более сложной, чем с атипичной пневмонией

Борьба с коронавирусом оказалась более сложной, чем с атипичной пневмонией

В Китае число жертв коронавируса возросло до 132. Заразившихся – почти 6000. Международные авиакомпании одна за другой прекращают рейсы в страну. Вслед за British Airways полеты приостанавливает немецкая Lufthansa. В Германии сегодня подтвердили три новых случая заражения. Пациентов отвезли в клинику в Мюнхене. О первой инфицированной женщине сообщили в Финляндии. Инфекция добралась и до Ближнего Востока – заболевшие появились в Арабских Эмиратах.

А власти Австралии заявили, что выделят целый остров для эвакуированных из Китая граждан. Зону карантина хотят создать на острове Рождества, который расположен почти в 3000 километрах от австралийского побережья. На материк все вернувшиеся смогут попасть только после двух недель изоляции. В карантин поместили и прибывшую в Брисбен женскую сборную Китая по футболу. Спортсменок не выпускают из гостиницы, хотя ни у одной признаков болезни пока не нашли.

В эти минуты глава Всемирной организации здравоохранения проводит брифинг по коронавирусу в Женеве. Он отметил, что на территории трех стран зафиксирована передача вируса от человека к человеку. Тем временем, китайские врачи заявили, что распространение коронавируса пойдет на спад к концу первой недели февраля. Именно тогда, по их мнению, должен проявиться эффект от мер по профилактике.

Верный признак того, что уже и в Пекине готовятся к любому развитию событий — строительная техника у госпиталя Сяотаншань в 40 километрах от Пекина. Ее построили в 2003-м специально для лечения больных атипичной пневмонией, причем, тоже в рекордные семь дней. И вот теперь клинику срочно расширяют и переоборудуют. Очевидно, готовясь принимать все новых и новых пациентов уже с новым вирусом. Экскаваторы и грузовики со стройматериалами — один за другим. Полным ходом идут работы и в самом здании.

Ведь тысячи мест на 25 тысячах квадратных метрах — этот проект как раз взят за основу двух строящихся спецбольниц в Ухане — может и не хватить на всех, кто вернется после выходных в столицу. И не один, а с вирусом.

"Мы еще не встречали такого противника, как этот вирус. Он оказался более скользким, чем вирус атипичной пневмонии", — говорит Цэн Гуан, главный эксперт государственного комитета здравоохранения Китая.

Новый коронавирус уже обогнал атипичную пневмонию 2003 года по масштабам. За несколько дней заболевших больше, чем тогда за полгода. Когда из-за обычного кашля люди выстраиваются в огромные очереди в поликлиники — китайские медуниверситеты начинают онлайн-консультации.

"Мы выпустили более двух тысяч коротких текстовых сообщений, которые принесли пользу тысячам людей. Если есть какие-либо вопросы или потенциальные симптомы — можно сообщить своим врачам и получить помощь", — рассказывает У Хао, директор медицинского центра в Пекине.

Китайские ученые уверяют: они нашли быстрый способ создать вакцину с помощью нового метода, который в отличие от традиционного займет не полгода, а максимум три с половиной месяца.

"На создание вакцины потребуется месяц. Еще полмесяца на тестирование, ну и полтора на окончательное утверждение", — поясняет Ли Ланьцзюань, руководитель государственной лаборатории диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

Помощь в зараженный Хубэй направляют все провинции. Миллиардеры жертвуют миллионы, тот же Джек Ма, например, перечислил 14 миллионов долларов. А истории героической обороны, которую держат на ее переднем крае, центральное телевидение крутит в каждом выпуске новостей.

"Когда я узнала, что наша старшая медсестра работала без перерыва 48 часов подряд, я тут же вернулась на работу, потому что это фронт и мы должны сражаться вместе", — рассказала медицинская сестра центра неотложной помощи больницы Чжуннань.

Когда проникнуть в Ухань из-за карантина невозможно, следить за тем, что там происходит, приходится или с помощью его жителей — вот, например, студенты из России.

"Также наш университет дезинфицируют наше общежитие, нам раздают маски бесплатно. Также дали противовирусные таблетки всем студентам", — пояснила Манэ Шашикян, студентка Уханьского университета.

Или из социальных сетей. Которые, впрочем, сами впору дезинфицировать. Когда такие шутливые снимки выдаются за отсутствие средств защиты, а смог на улицах — за дым крематориев, где якобы уже вовсю сжигают тела погибших, да еще подкрепляется это такими заголовками. И бьющимися в конвульсиях пациентами — но действительно ли от вируса?

А вот полицейских обвиняют — они арестовали людей за то, что те были без масок, на самом деле — за азартные игры в подпольном казино. Или вот — пустые полки в магазинах, хотя камеру достаточно просто развернуть.

"Недавно мы ходили в супермаркет, чтобы на всякий случай затариться, в принципе, там было еды предостаточно. Во-первых, хочу сказать, чтобы мои родители не переживали за меня. Но я все-таки считаю, что лучше всего остаться здесь и переждать", — сообщила Анжелика Ооджик, студентка Уханьского университета.

Эту женщину, что теперь плачет, арестовали как раз за ложные сообщения, что на острове Хайнань не хватает риса. В полицейском участке ей показывают фотографии забитого до отказа склада.

"Посмотри, сколько риса было на рынке! А из-за тебя люди в панике побежали все скупать! Что, когда-то в Китае не хватало еды? — Я об этом не думала! Не думала!" – с рыданиями говорит задержанная.

Пользователям соцсетей и популярных мессенджеров власти напоминают: за распространение ложной информации и откровенных фейков — от трех до семи лет тюрьмы. Ну а примеров китайской сознательности достаточно.

Вот неравнодушный китаец из Аньхоя решил внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Привез в полицейский участок 500 масок, оставил коробки на стойке и тут же поспешил обратно. Благодарным полицейским ничего не оставалось, как отдать честь уже убежавшему гражданину.

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