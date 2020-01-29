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29 января 202020:12

Футболисты "Баварии" повздорили на тренировке

EPA

Два игрока мюнхенской "Баварии" защитник Жером Боатенг и полузащитник Леон Горецка повздорили во время тренировки. В ходе ссоры Боатенг ударил одноклубника по лицу.

Причиной конфликта стала подножка, поставленная Горецкой. Боатенг обиделся на одноклубника и ударил того ладонью по щеке. Инцидент был вовремя пресечен другими футболистами. После чего тренировка продолжилась.

Тем не менее, клуб наверняка накажет обоих участников потасовки. Кроме того, конфликт может ускорить уход Боатенга из рядов чемпиона Германии.

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