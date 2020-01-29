Александр Соболев продолжит карьеру в "Спартаке"

Нападающий Александр Соболев проведет вторую половину сезона в московском "Спартаке". Москвичи арендовали 22-летнего футболистов у "Крыльев Советов".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы договорились об аренде Соболева. Впоследствии "Спартак" может выкупить у волжан кандидата в сборную России. Соболев присоединится к новой команде на сборах в Катаре.

Александр Соболев сыграл в нынешнем чемпионате 17 встреч, в которых забил 10 мячей. В том числе и один гол в ворота "Спартака".