В Волгограде 16-летнему подростку перерезали горло

В Волгограде 16-летнего подростка зарезали во время драки на улице. Погибшим является студент местного колледжа.

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Волгоградской области, юношу доставили в больницу в бессознательном состоянии врачи скорой помощи. У подростка были колото-резаные ранения шеи. Несмотря на усилия медиков, жизнь несовершеннолетнему спасти не удалось.

По предварительной информации, подросток получил смертельное ранение в результате драки из-за случайного конфликта с неизвестными. В настоящее время по факту случившегося возбуждено дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также лица, причастные к преступлению.

Как сообщает "Блокнот Волгограда", конфликт разыгрался между 16-летним подростком и его 20-летним знакомым. Перепалка переросла в драку. В один момент старший участник понял, что проигрывает, достал нож и полоснул им пострадавшего по горлу. Злоумышленник скрылся с место происшествия. Впоследствии его задержали. Преступником оказался ранее судимый местный житель.