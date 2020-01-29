"Ак Барс" справился с "Витязем"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыгран один матч. "Витязь" в Подольске уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 2:4.

Уже на 48 секунде Йоонас Няттинен поразил ворота "барсов". Гости отыгрались до перерыва благодаря голу Кирилла Петрова, а во втором периоде Джастин Азеведу в меньшинстве вывел "Ак Барс" вперед. Александр Евсюков снова восстановил равновесие. Но на второй перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу "барсов". Гол на счету Станислава Галимова.

В третьем периоде в воротах "Витязя" побывала еще одна шайба. Патрик Кормье реализовал численное преимущество. В итоге победа "Ак Барса" со счетом 4:2.

Казанцы набрали 78 очков и лидируют в Восточной конференции. У "Витязя" 68 очков и седьмая позиция на Западе.