Мария Ласицкене обвинила Колобкова и Позднякова в бедах легкой атлетики

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене обвинила бывшего министра спорта Павла Колобкова и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова в серьезных санкциях, которые могут обрушиться на российскую легкую атлетику.

В среду независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал совету World Athletics (бывшая ИИАФ) рассмотреть вопрос об исключении ВФЛА из состава организации из-за отсутствия объяснения по делу легкоатлета Данилы Лысенко. Также AIU рекомендует продлить запрет на выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам. Эта мера ударит по многим российским легкоатлетам, в том числе и по Ласицкене.

"Я в ярости от того, что занимавший в ту пору пост министра спорта Павел Колобков и нынешний глава ОКР Станислав Поздняков оставили без внимания все обращения легкоатлетов по поводу команды Дмитрия Шляхтина, продолжающей руководить ВФЛА. Вопросы всех открытых писем не нашли ответа. Недавнее решение AIU — это зона их ответственности и их вина", — приводит слова Ласицкене ТАСС.