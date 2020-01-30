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Палестино-израильский конфликт 35 минут назад

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30 января 202001:12 Дмитрий Мароко

Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

Палестина внесет в совет безопасности ООН резолюцию против "сделки века", предложенной Трампом. А Махмуд Аббас собирается выступить в Совбезе в ближайшие две недели. Об этом заявил постоянный представитель Палестины при ООН.

Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию ближневосточного конфликта предлагает арабскому государству 50 миллиардов долларов инвестиций, миллион новых рабочих мест и улучшение бизнес-климата. Почему палестинцы этому не рады?

Путь к процветанию изложен на 180 страницах. Это — амбициозный план Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта. Так называемая "сделка века" сулит Палестине не только признание государственности, но и большие экономические блага. В частности, снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение огромных иностранных инвестиций. Казалось бы, это предложение, от которого нельзя отказаться, учитывая плачевное финансовое положение палестинцев.

Экономика частично признанного государства находится в сильной зависимости от Израиля. И на 70 процентов полагается на иностранные субсидии. ВВП, по последним данным Всемирного банка, составил менее 15 миллиардов долларов. Для сравнения: у Израиля он превышает 400 миллиардов. Экономика в 2018 году сократилась на 8 процентов. Безработица выросла до 24 с лишним процентов.

И вот что администрация Трампа обещает Палестине взамен. В ближайшие 10 лет на ее территории должно быть реализовано порядка 200 инвестпроектов на сумму 50 миллиардов долларов. Сами Штаты денег на них давать не собираются. Согласно плану, расходы должны взять на себя арабские монархии, а также европейские и азиатские государства.

Тут стоит отметить, что никто из потенциальных инвесторов пока не подтвердил свое участие в этом плане. Тем не менее, Трамп уже заявил, что реализация "сделки века" обогатит Палестину, приведет к созданию для ее жителей миллиона рабочих мест и выведет ее со 116 на 75 место в рейтинге Doing Business.

Карта будущего палестинского государства – такая, какой ее нарисовал Дональд Трамп, — вызывает много спорных вопросов. Она, в частности, определяет Иерусалим как "неделимую" столицу Израиля, и закрепляет за последним оккупированные поселения на арабской территории.

Это категорически не устраивает Палестину. Она не согласна отказаться от притязаний на Иерусалим и требует восстановления признания своих границ, существовавших до 1967 года.

С одной стороны план Трампа предоставляет палестинцам доступ к израильским портам — Хайфе и Ашдоду — и позволяет создать две зоны перспективного развития — промышленную и сельскохозяйственную. В то же время Израиль получает полный контроль над долиной реки Иордан и берегом Мертвого моря. Все, что разрешается Палестине — это открыть там курорт для развития туристического сектора.

"Я не думаю, что мы можем назвать это сделкой, потому что сделка подразумевает вовлеченность обеих сторон, — говорит Эммануэль Дюпуи, президент Европейской перспективы и безопасности. – То, что мы наблюдали вчера — это одностороннее соглашение, которое абсолютно не учитывало проблемы и надежды палестинцев. Предложенный Трампом план будет иметь большое влияние на внутреннюю повестку, и Нетаньяху просто сделали большой подарок. В целом предложенная Трампом сделка дает Израилю право продолжить колонизацию территорий Палестины".

Позиция Дональда Трампа как бывшего бизнесмена понятна. Он уверен, что любой конфликт, даже длящийся десятки лет, можно решить деньгами. План президента США не учитывает только одного — принципиальности палестинцев, которые продолжают настаивать: Иерусалим не продается.

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