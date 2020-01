Иерусалим не продается: в своей "сделке века" Трамп забыл учесть мнение палестинцев

Палестина внесет в совет безопасности ООН резолюцию против "сделки века", предложенной Трампом. А Махмуд Аббас собирается выступить в Совбезе в ближайшие две недели. Об этом заявил постоянный представитель Палестины при ООН.

Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию ближневосточного конфликта предлагает арабскому государству 50 миллиардов долларов инвестиций, миллион новых рабочих мест и улучшение бизнес-климата. Почему палестинцы этому не рады?

Путь к процветанию изложен на 180 страницах. Это — амбициозный план Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта. Так называемая "сделка века" сулит Палестине не только признание государственности, но и большие экономические блага. В частности, снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение огромных иностранных инвестиций. Казалось бы, это предложение, от которого нельзя отказаться, учитывая плачевное финансовое положение палестинцев.

Экономика частично признанного государства находится в сильной зависимости от Израиля. И на 70 процентов полагается на иностранные субсидии. ВВП, по последним данным Всемирного банка, составил менее 15 миллиардов долларов. Для сравнения: у Израиля он превышает 400 миллиардов. Экономика в 2018 году сократилась на 8 процентов. Безработица выросла до 24 с лишним процентов.

И вот что администрация Трампа обещает Палестине взамен. В ближайшие 10 лет на ее территории должно быть реализовано порядка 200 инвестпроектов на сумму 50 миллиардов долларов. Сами Штаты денег на них давать не собираются. Согласно плану, расходы должны взять на себя арабские монархии, а также европейские и азиатские государства.

Тут стоит отметить, что никто из потенциальных инвесторов пока не подтвердил свое участие в этом плане. Тем не менее, Трамп уже заявил, что реализация "сделки века" обогатит Палестину, приведет к созданию для ее жителей миллиона рабочих мест и выведет ее со 116 на 75 место в рейтинге Doing Business.

Карта будущего палестинского государства – такая, какой ее нарисовал Дональд Трамп, — вызывает много спорных вопросов. Она, в частности, определяет Иерусалим как "неделимую" столицу Израиля, и закрепляет за последним оккупированные поселения на арабской территории.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL