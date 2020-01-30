Израильская пресса назвала решение Путина помиловать Иссахар жестом доброй воли

Жестом доброй воли в израильской прессе назвали решение Владимира Путина помиловать Нааму Иссахар. Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников, было сделано все, чтобы не допустить ухудшения отношений между странами. Приводят и слова матери, которая выражает благодарность президенту России за его милосердие. Ранее во время визита Владимира Путина в Иерусалим она лично попросила его о помиловании.

Нааму задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шеремьетево. В ее багаже обнаружили 9,5 граммов марихуаны. Израильтянку задержали, суд приговорил ее к 7,5 годам колонии. Вечером 29 января Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар. 30 января она должна выйти на свободу, передает телеканал "Россия 24".