Житель Барнаула прокопал в сугробе семиметровый тоннель, чтобы открыть гараж

В алтайских сёлах и городах из-за снегопадов ситуация остается крайне сложной. Самое большое количество осадков выпало в Змеиногорске, а в Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира — дорог нет. В связи с этим в соцсетях набирают популярность видео, на которых жители борются со снегом.

Так, в том же Змеиногорске люди показывают целые улицы, скрытые под снегом. Они сетуют, что в разгар метелей пробиваться с лопатой через сугробы приходилось по три раза в день. А пользователи сети из Черепановского выложили видео, где дворовой пёс забрался на крышу дома по наметённому сугробу. Лидирует видео барнаульца Антона Тананыкина. Сосед по гаражному кооперативу прокопал в сугробе семиметровый тоннель, надеясь добраться до входа в свой гараж, однако, вызволить авто вряд ли получится до весны.

Антон Тананыкин рассказал в беседе с "Вестями Алтай", как они копали тоннель, было нелегко — снег в этом году очень спрессованный. Работали в итоге больше дня, но отрывается только дверь в гараж, машину вывезти нереально.