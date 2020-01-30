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30 января 202015:26

Путин предлагает ужесточить ответственность за оскорбления

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Ответственность за оскорбления и совершенствование механизмов опровержения недостоверной информации могут быть усилены. Соответствующее поручение администрации Кремля и правительству дал президент России Владимир Путин. Оно должно быть выполнено к 1 июлю 2020 года.

Такая инициатива — итог заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря. В этот день Путин поддержал предложение о необходимости увольнять государственных служащих, которые позволяют хамить обратившимся к ним гражданам. Российский глава отметил, что полностью разделяет соответствующее предложение члена совета по правам человека Кирилла Кабанова. При этом президент подчеркнул, что в Уголовном кодексе существуют статьи за оскорбления, потому необходимо посмотреть данную практику применения. Владимир Путин предложил подумать о том, как это можно отрегулировать в нормативной базе.

Также Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором и Верховным судом до 1 июня текущего года поручается представить предложения в сфере правоприменительной практики по делам о защите чести и достоинства в тех случаях, когда идет речь о публикациях в интернете с порочащей информацией.

К слову, случаи оскорбления граждан государственными служащими не единичны. Например, в ноябре 2019 года бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен назвала "мразями" мусоривших жителей города. Еще один случай связан с экс-главой пресс-службы правительства Иркутской области Ириной Алашкевич. Она назвала жертв наводнения в Тулуне "быдлом" и "бичевней". Вчера, 29 января, Путин также уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева за утрату доверия.

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