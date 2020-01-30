"Меньше надо дергаться": младенцу при родах порезали лицо

В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.

Роды 19-летней Дарьи Кадочниковой должны были быть естественными, но в последний момент младенец изменил положение, потому врачи приняли решение делать кесарево. Бабушка младенца рассказала "Первому областному", что ее дочери поставили эпидуральную анестезию. Когда медики сделали надрез, роженица закричала о том, что ее "режут на живую". После этого врачи сделали общую анестезию, и она заснула.

Девочка родилась в 21:50. Когда ее показали родителям, оказалось, что у младенца разрез на щеке, обработанный зеленкой. При этом врачи обвинили в случившемся мать ребенка, поскольку ей нужно было "меньше дергаться".

В настоящее время девушка с младенцем еще находятся в роддоме. Отмечается, что у матери поднялась температура, которая держится до сих пор. Девушку перевели в отдельную холодную палату. У Дарьи Кадочниковой, как утверждает мать, какая-то инфекция, она принимает антибиотики, но при этом роженице приносили дочь на грудное вскармливание.

Врачи успокоили девушку, сказав, что ущерба здоровью малышки не было нанесено. По мнению медиков, порез на щеке младенца неглубокий, рана заживет, а шрама на этом месте не останется.