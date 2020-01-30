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30 января 202019:32

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Сергей Фадеичев/ТАСС

Российского политика и журналистку Ксению Собчак сняли с рейса во Внукове. Самолет должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак рассказала, что находится в самолете, но не может вылететь, поскольку на полтора часа якобы перекрыли небо. Политик отметила, что полет до Санкт-Петербурга занимает столько же времени. По словам Собчак, билет был куплен на воздушное судно, принадлежащее компании "Россия".

Журналистка написала, что попросила спустить ее с борта на землю, поскольку она "в возмущении". При этом Собчак отметила, что экипаж был прекрасный и замечательный, но она не готова была ждать полтора часа, чтобы вылететь в Санкт-Петербург.

Как сообщает Mash, вылет борта SU 6034 авиакомпании "Россия" действительно задерживался. Стюардессы просили пассажиров оставаться пристегнутыми, но Ксения Собчак заявила, что не собирается этого делать.

Самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап, после чего сотрудники транспортной полиции составили протокол и покинули рейс. Отмечается, что воздушное судно все-таки оторвалось от земли, но уже без Ксении Собчак.

Комментируя данный инцидент политик заявила: "Только хардкор, только "Аэрофлот"!".


Ранее сообщалось о женщине, которая после приземления самолета в Домодедове угрожала взрывом бомбы. Из-за этого пассажиры полтора часа просидели в самолете, поскольку у них не было возможности покинуть воздушное судно.

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