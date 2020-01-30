Официально: Hummer возвращается в виде сверхмощного электропикапа

Концерн General Motors официально объявил о возрождении марки Hummer. Компания показала первое изображение новинки и рассказала о дате премьеры.

Легендарная марка вернется на рынок в виде полностью электрического пикапа, а выпускать его будет подразделение GMC. Грузовичок под названием GMC Hummer EV будет иметь мощность в 1000 л.с. и крутящий момент в 15 574 Нм, что позволит разгоняться до 100 км/час быстрее, чем за 4 секунды.

Мировая премьера электропикапа состоится 20 мая 2020 года, а старт продаж предполагается в 2021 году. Выпускать машину будут на новом заводе концерна в Детройте. Конкурировать ему предстоит с пикапами Tesla и Rivian.

Еще одной скорой новинкой от GM станет дебют роскошного внедорожника Cadillac Escalade нового поколения, премьера которого назначена на 4 февраля.