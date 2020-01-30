Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске

Муниципальные власти должны не засиживаться в кабинетах, а решать все вопросы напрямую с населением. К этому их призвал сегодня, 30 января, Владимир Путин. Президент собрал в Подмосковье Совет по развитию местного самоуправления и поручил разработать новые основы государственной политики в этой сфере. Путин также посетил Центр управления регионом и встретился с представителями общественности. Разговор с ними вышел далеко за рамки местных проблем и даже коснулся поправок к Конституции.

Главный элемент ситуационного зала Центра управления регионом — тепловая карта. На нее выводятся темы, с которыми обращаются жители Подмосковья. Вот список главных тем: дворы, дороги, мусор. По ним больше всего обращений. Сюда же выводится информация о том, как решаются проблемы. Одна из основных — вывоз мусора. Как это решается в Подмосковье, президенту доложил губернатор Андрей Воробьев: "Приезжает мусоровоз, из него выходит водитель и фотографирует объект до и после".

В этом зале ведется основная оперативная работа. 120 человек работают круглосуточно. Общественный транспорт, ЖКХ, сельское хозяйство, экология, образование — всего десять направлений. Сюда же стекается информация и по обманутым дольщикам, и по школьной успеваемости, и по ремонту дорог.

Принцип "все знаем, быстро решаем, не допускаем" в подмосковном Центре управления регионом доведен до совершенства и реализован. Такие же местные центры управления есть в каждом из 64 городских округов Подмосковья.

Пользователями таких систем обратной связи можно назвать и общественников: активистов Народного фронта, волонтеров, представителей региональных общественных палат: Прямо в ситуационном центре они поделились с президентом своими впечатлениями. Не могли обойти и тему поведения чиновников.

"У нас есть соответствующие законы, которые защищают честь и достоинство любого человека, вне зависимости от его служебного положения — перед законом все должны быть равны. Нужно более эффективно использовать эти инструменты. Нужно более строго подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Таких людей нужно выметать из органов власти", — заявил Владимир Путин на встрече с общественностью, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.

Речь, конечно, зашла и о поправке в Конституцию. Это самая обсуждаемая тема сейчас. Путин объяснил, что не сможет подписать закон о поправке, если ее не поддержат граждане на общероссийском голосовании:

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты голосования и сказали, хотят они этих изменений или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет".

Эту же тему обсуждали и на Совете по развитию местного самоуправления, которое проходило здесь же, в здании подмосковного правительства.

"Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, не где-то там в космическом пространстве на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы управления, поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти. Хотел бы вновь подчеркнуть: обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав нашего основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Будем строго им следовать: обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти. Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", — рассказал Владимир Путин.

С этим напрямую связаны и очевидные успехи по внедрению систем обратной связи с населением, ведь ради этого и создавался Центр управления регионом.

"Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами, дворами хорошо прибранными, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей. Наша общая задача — обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления", — сообщил российский президент.

Технологии народного контроля уже внедрены и во многих регионах России. Например, в Татарстане доступ к аналогичной системе имеют около ста сотрудников муниципаитетов. В итоге в прошлом году отработаны 23 тысячи обращений, в среднем на каждое обращение ушло чуть более шести часов — оперативно.

В Пятигорске систему информирования о движении муниципального транспорта горожане освоили довольно быстро: можно зайти с телефона и посмотреть, где твой автобус, когда он придет.

Больше всего вопросов — по работе здравоохранения. Всем знакома проблема — длинные очереди к врачам узкой специализации. Но и здесь обратная связь с населением была налажена довольно быстро. Среди лидеров, конечно, столица.

Есть успешные наработки и в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев рассказал, что они заложили в текущий год определенный объем финансов на реализацию проектов, которые предложили люди.

Новому министру цифрововго развития и связи Максуту Шадаеву и придется строить такую же систему в масштабах уже всей страны.

Президент сегодня поставил задачу — начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года. Прежде всего, улучшить финансовое положение городов. В этом основные причины трудностей. Надо помогать муниципалитетам снижать кредитную задолженность и запускать новые инвестпроекты.