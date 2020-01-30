Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 января 202020:53 Дмитрий Петров

Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске

Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске

Муниципальные власти должны не засиживаться в кабинетах, а решать все вопросы напрямую с населением. К этому их призвал сегодня, 30 января, Владимир Путин. Президент собрал в Подмосковье Совет по развитию местного самоуправления и поручил разработать новые основы государственной политики в этой сфере. Путин также посетил Центр управления регионом и встретился с представителями общественности. Разговор с ними вышел далеко за рамки местных проблем и даже коснулся поправок к Конституции. 

Главный элемент ситуационного зала Центра управления регионом — тепловая карта. На нее выводятся темы, с которыми обращаются жители Подмосковья. Вот список главных тем: дворы, дороги, мусор. По ним больше всего обращений. Сюда же выводится информация о том, как решаются проблемы. Одна из основных — вывоз мусора. Как это решается в Подмосковье, президенту доложил губернатор Андрей Воробьев: "Приезжает мусоровоз, из него выходит водитель и фотографирует объект до и после".

В этом зале ведется основная оперативная работа. 120 человек работают круглосуточно. Общественный транспорт, ЖКХ, сельское хозяйство, экология, образование — всего десять направлений. Сюда же стекается информация и по обманутым дольщикам, и по школьной успеваемости, и по ремонту дорог.

Принцип "все знаем, быстро решаем, не допускаем" в подмосковном Центре управления регионом доведен до совершенства и реализован. Такие же местные центры управления есть в каждом из 64 городских округов Подмосковья.

Пользователями таких систем обратной связи можно назвать и общественников: активистов Народного фронта, волонтеров, представителей региональных общественных палат: Прямо в ситуационном центре они поделились с президентом своими впечатлениями. Не могли обойти и тему поведения чиновников.

"У нас есть соответствующие законы, которые защищают честь и достоинство любого человека, вне зависимости от его служебного положения — перед законом все должны быть равны. Нужно более эффективно использовать эти инструменты. Нужно более строго подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Таких людей нужно выметать из органов власти", — заявил Владимир Путин на встрече с общественностью, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.

Речь, конечно, зашла и о поправке в Конституцию. Это самая обсуждаемая тема сейчас. Путин объяснил, что не сможет подписать закон о поправке, если ее не поддержат граждане на общероссийском голосовании:

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты голосования и сказали, хотят они этих изменений или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет".

Эту же тему обсуждали и на Совете по развитию местного самоуправления, которое проходило здесь же, в здании подмосковного правительства.

"Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, не где-то там в космическом пространстве на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы управления, поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти. Хотел бы вновь подчеркнуть: обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав нашего основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Будем строго им следовать: обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти. Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", — рассказал Владимир Путин.

С этим напрямую связаны и очевидные успехи по внедрению систем обратной связи с населением, ведь ради этого и создавался Центр управления регионом.

"Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами, дворами хорошо прибранными, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей. Наша общая задача — обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления", — сообщил российский президент.

Технологии народного контроля уже внедрены и во многих регионах России. Например, в Татарстане доступ к аналогичной системе имеют около ста сотрудников муниципаитетов. В итоге в прошлом году отработаны 23 тысячи обращений, в среднем на каждое обращение ушло чуть более шести часов — оперативно.

В Пятигорске систему информирования о движении муниципального транспорта горожане освоили довольно быстро: можно зайти с телефона и посмотреть, где твой автобус, когда он придет.

Больше всего вопросов — по работе здравоохранения. Всем знакома проблема — длинные очереди к врачам узкой специализации. Но и здесь обратная связь с населением была налажена довольно быстро. Среди лидеров, конечно, столица.

Есть успешные наработки и в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев рассказал, что они заложили в текущий год определенный объем финансов на реализацию проектов, которые предложили люди. 

Новому министру цифрововго развития и связи Максуту Шадаеву и придется строить такую же систему в масштабах уже всей страны.

Президент сегодня поставил задачу — начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года. Прежде всего, улучшить финансовое положение городов. В этом основные причины трудностей. Надо помогать муниципалитетам снижать кредитную задолженность и запускать новые инвестпроекты.

Сейчас

20:04

Самолет Москва - Ростов-на-Дону вернулся во Внуково из-за поломки

18:49

Президент не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

18:41

Путин: поправки в Конституцию не затронут самостоятельность местного самоуправления

17:43

Главный фигурант дела Голунова арестован

17:06

В Италии из-за коронавируса заблокировано круизное судно

16:49

Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

15:25

Самолет S7 приземлился в Домодедове из-за угрозы взрыва

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

Президент не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

1 час назад
Дело Голунова: экс-полицейский Уметбаев частично признал вину

Дело Голунова: экс-полицейский Уметбаев частично признал вину

58 минут назад
Не дают информации: среди пассажиров лайнера, задержанного в Италии, начинается паника

Не дают информации: среди пассажиров лайнера, задержанного в Италии, начинается паника

2 часа назад
"У нее в сумке теракт": пассажиры рассказали об угрожавшей взорвать самолет женщине

"У нее в сумке теракт": пассажиры рассказали об угрожавшей взорвать самолет женщине

3 часа назад
Наама Иссахар вернулась в Израиль

Наама Иссахар вернулась в Израиль

56 минут назад
Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

2 часа назад
Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

2 часа назад
"Не засыпай": зарезанный в Волгограде подросток был актером "Ералаша"

"Не засыпай": зарезанный в Волгограде подросток был актером "Ералаша"

2 часа назад
Обнаружено загадочное пятно, которое могло стать причиной гибели группы Дятлова

Обнаружено загадочное пятно, которое могло стать причиной гибели группы Дятлова

3 часа назад
Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Стала известна зарплата Медведева на новом посту

2 часа назад
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

9 часов назад
"Звезды спасут Землю": Вован и Лексус поговорили с "Джокером" от имени семейства Тунберг

"Звезды спасут Землю": Вован и Лексус поговорили с "Джокером" от имени семейства Тунберг

8 часов назад
Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

5 часов назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

6 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

29.01.2020 16:59
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

1 час назад
Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

1 час назад
Строительство дороги в Новой Москве: пенсионеры боятся остаться и без домов, и без компенсаций

Строительство дороги в Новой Москве: пенсионеры боятся остаться и без домов, и без компенсаций

3 часа назад
Главный эксперт по Apple рассказал, чего ждать от компании в ближайшие месяцы

Главный эксперт по Apple рассказал, чего ждать от компании в ближайшие месяцы

3 часа назад
В отношении отца, бросившего детей в Шереметьеве, возбудили дело об истязании

В отношении отца, бросившего детей в Шереметьеве, возбудили дело об истязании

3 часа назад
Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

3 часа назад
Дочь Билла Гейтса объявила о помолвке

Дочь Билла Гейтса объявила о помолвке

3 часа назад
СК: хозяин хостела в Перми сделал незаконную перепланировку

СК: хозяин хостела в Перми сделал незаконную перепланировку

4 часа назад
32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

4 часа назад
Создана онлайн-карта распространения нового коронавируса

Создана онлайн-карта распространения нового коронавируса

4 часа назад
ФСБ прикрыла мастерскую по переделке оружия в стрелковом клубе

ФСБ прикрыла мастерскую по переделке оружия в стрелковом клубе

4 часа назад
Редкий случай: в Красноярске близнецы родились в разные дни

Редкий случай: в Красноярске близнецы родились в разные дни

4 часа назад
"Меньше надо дергаться": младенцу при родах порезали лицо

"Меньше надо дергаться": младенцу при родах порезали лицо

4 часа назад
В России появится единая база жертв политических репрессий

В России появится единая база жертв политических репрессий

5 часов назад
"Ребенок - не котенок": внучка Полищук и дочь Макарова не хочет видеть отца

"Ребенок - не котенок": внучка Полищук и дочь Макарова не хочет видеть отца

5 часов назад
Путин предлагает ужесточить ответственность за оскорбления

Путин предлагает ужесточить ответственность за оскорбления

5 часов назад
Самолётный паралич: медик описал необычное состояние, напоминающее инсульт

Самолётный паралич: медик описал необычное состояние, напоминающее инсульт

5 часов назад
Александр Кокорин о своем будущем: приму решение после изучения контракта

Александр Кокорин о своем будущем: приму решение после изучения контракта

5 часов назад
Россия частично закрывает границу с Китаем

Россия частично закрывает границу с Китаем

6 часов назад
Брошенных в Шереметьеве детей отдадут бабушке

Брошенных в Шереметьеве детей отдадут бабушке

6 часов назад
Российская авиация не бомбила Идлиб. Минобороны опровергло сообщения СМИ

Российская авиация не бомбила Идлиб. Минобороны опровергло сообщения СМИ

6 часов назад
На студию Disney подали в суд из-за мультфильма "Вперед"

На студию Disney подали в суд из-за мультфильма "Вперед"

6 часов назад
Выращенные в лаборатории клетки сердца впервые пересадили пациенту

Выращенные в лаборатории клетки сердца впервые пересадили пациенту

7 часов назад
Отец обнаружил дома трупы троих детей, отравленных матерью

Отец обнаружил дома трупы троих детей, отравленных матерью

7 часов назад
Американские журналисты рассказали о подлодках, которые могут уничтожить мир

Американские журналисты рассказали о подлодках, которые могут уничтожить мир

7 часов назад
Болтон не болтун: экс-советнику Трампа запретили печатать книгу секретов

Болтон не болтун: экс-советнику Трампа запретили печатать книгу секретов

7 часов назад
"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

8 часов назад
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

8 часов назад
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

8 часов назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

29.01.2020 14:25
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

29.01.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку