Испанская "Сельта" объявила о переходе Федора Смолова

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов на правах аренды до конца текущего сезона перешел в испанский футбольный клуб "Сельта". Финансовые подробности трансфера не разглашаются.

Смолов в текущем сезоне в составе железнодорожников принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса.

Ранее Федор дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезона-2015/16 и 2016/17, выступая за "Краснодар". Также на его счету 39 матчей и 14 голов за сборную России.

OFICIAL 🚨 Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.



¡Bienvenido! 🇷🇺 #BenvidoSmolov — RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020

Напомним, "Сельта" – футбольный клуб из города Виго. После 21-го тура чемпионата Испании "небесные" с 17 очками занимают 18-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Оскара Гарсии в субботу, 1 февраля, на выезде сыграют с "Валенсией".