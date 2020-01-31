Премьеры России и Казахстана обсудили торгово-экономические отношения

В рамках первого зарубежного визита в качестве премьер-министра Михаил Мишустин встретился в Алма-Ате с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Двусторонняя беседа прошла на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на новую должность; в ходе беседы стороны обсудили торгово-экономические отношения.

"Символично, что первый визит в качестве председателя правительства совершается в Казахстан. Нас связывают давние дружеские, партнерские отношения. Динамично развиваются наши торгово-экономические и инвестиционные взаимодействия; укрепляются межрегиональные связи, — заявил Михаил Мишустин. – Я надеюсь, что мы сегодня поработаем и обсудим самое важное между нашими странами".