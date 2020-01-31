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31 января 202010:28

Правительство Чувашии ушло в отставку

Егор Алеев/ТАСС

После назначения временно исполняющим обязанности главы республики Олега Николаева правительство Чувашии ушло в отставку.

Николаев будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года, передает ТАСС.

На первом заседании с кабинетом министров Николаев сообщил, что намерен обсудить с кабмином, члены которого будут исполнять обязанности "до новых решений", планы реализации национальных проектов. Он отметил, что со многими министрами работа будет продолжена.

Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.

Во вторник Игнатьев был исключен из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

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