Погода выходных: февраль начнется с оттепелей

Траектория движения центра первого февральского атлантического циклона пройдет через Ботнический залив, южные районы Финляндии и Карелию. Благодаря этому вихрю тепло Атлантики снова распространится на Северо-Запад, в Центр, Черноземье и Поволжье, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в первые выходные февраля будет облачно, временами пройдет небольшой снег, в воскресенье – с дождем, температура в субботу от минус 2 градусов до 0, а в воскресенье – от минус 1 до плюс 1 градуса.

В Санкт-Петербурге – ненастье. В субботу до минус 2 градусов, мокрый снег. В воскресенье от плюс 2 до плюс 4 градусов, пройдет дождь.

На Русском Севере сильные морозы сохранятся только в Заполярье. В Мурманске и Нарьян-Маре -21…-24 градуса. В Архангельске и Печоре -15…-18 градусов, местами снег. В Сыктывкаре -6…-8 градусов, небольшой снег. В Вологде в субботу до минус 5 градусов, в воскресенье около 0 градусов, снег с дождем.

В Черноземье будет облачно, в воскресенье на смену мокрому снегу придут дожди. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу около нуля, в воскресенье до 5 градусов тепла.

В атмосфере над Поволжьем будет преобладать циклонический тип атмосферной циркуляции, небольшие снегопады пройдут не везде, в субботу в облаках время от времени будет появляться солнце. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Ульяновске в субботу -3…-5 градуса, в воскресенье -1…-3 градуса.

На Юге, на фоне повышения атмосферного давления, будет преимущественно солнечно. Небольшие дожди пройдут в субботу в Крыму, в воскресенье — в Ростовской и Астраханской областях, на юге Черноморского побережья Кавказа. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи +5…+7 градусов, в Ялте до +11 градусов, в Ставрополе и Астрахани +4…+6 градусов.

На Урале, в зоне влияния атмосферного фронта, будет облачно, пройдут небольшие снегопады. В Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле -5…-7 градусов.

В Западной Сибири после прохождения атмосферного фронта станет немного теплее, местами пройдёт небольшой снег. В Омске в субботу -15…-17 градусов, в воскресенье -11…-13 градусов. В Новосибирске в субботу -15…-17 градусов, в воскресенье -8…-10 градусов, без существенных осадков.

На юге Дальнего Востока, в антициклоне, будет солнечно, без осадков и умеренно морозно. Во Владивостоке -8…-9 градусов, в Уссурийске -12…-14 градусов, в Хабаровске около -20 градусов.