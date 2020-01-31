Новости Авто.Вести

31 января 202010:57

Важное для водителей: штрафы за превышение будут начинаться с 3 000 рублей

АвтоВести

В Минюсте РФ подготовили масштабный проект изменений в КоАП, которые резко повышают существующие штрафы за нарушения ПДД — превышение скорости, "пьянку", перевозку детей без кресла и так далее.

Мало того, вводится накопительная система, которая позволит лишать прав за повторяющиеся "особо дерзкие" нарушения. Сроки лишения прав в некоторых случаях будут увеличены, так что желающих пойти на правонарушение в России должно стать меньше.

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Скорость

Согласно документу, минимальный штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч возрастет в 6 раз и составит 3 000 рублей вместо нынешних 500 рублей. За превышение на 40-60 км/ч придется заплатить 4 000 рублей, а езда на скорости более чем на 60 км/ч выше разрешенной — это 5 000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев.

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Дети

Штраф за перевозку детей без специальных удерживающих устройств — автокресел — повысится до 5 000 рублей вместо нынешних 3 000. Должностные лица за это же нарушение будут оштрафованы на 30 000 рублей, юридические лица — на 150 000 рублей, а также впервые будет применяться штраф для ИП — 35 000 рублей.

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Пьяницы

Санкции для пьяниц тоже будут усилены. Штраф за отказ от освидетельствования будет повышен до 40 000 рублей и лишения прав на срок до 3 лет (сейчас — до двух). А если водитель попадется в нетрезвом состоянии или откажется от освидетельствования, и при это перевозит ребенка до 16 лет, то санкция возрастает до 50 000 рублей или лишения прав на срок от 2 до 3 лет. Кстати, задержанный автомобиль можно будет забрать со штрафстоянки, уплатив залог в 30 000 рублей, который потом засчитывается при уплате основного штрафа.

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ОСАГО, опасное вождение, неостановка

Вдобавок в КоАПе окончательно утвердится штраф в 5 000 рублей за "опасное вождение", а санкция за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1 000 рублей. Еще одно изменение — повышение штрафа за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью, с нынешних 500-800 рублей до 40 000 рублей или лишения прав на срок от 2 до 3 лет.

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Ж/Д переезды, тонировка

Поправками в КоАП также вводится ужесточение наказания за нарушение правил проезда железнодорожных путей и переездов. Новая санкция предусматривает штраф в размере 5 000 рублей (в 5 раз больше) либо же лишение прав на срок до 6 месяцев. Если нарушение зафиксировано автоматической камерой, то штраф составит 10 000 рублей. Повторное нарушение, зафиксированное инспектором ДПС, однозначно повлечет за собой лишение прав на срок до 1 года.

Наконец, в КоАП появится новый штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой (в течение года) в размере 3 000 рублей.

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Трижды нарушил — лишился прав

Проект поправок интересен еще и тем, что вводит накопительную систему нарушений, чего раньше не было. Она позволяет на 1,5 года лишить прав злостного "рецидивиста" в случае совершения 3 и более серьезных нарушений. К ним относятся превышение скорости на 60 км/ч, нарушение правил проезда ж/д переездов, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, поворот или разворот в запрещенных местах, непредоставление преимущества в движении пешеходу, а также транспортному средству, которое это преимущество имеет.

Проект находится на этапе публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы, после чего отправится на рассмотрение в правительство РФ. Учитывая, что инициатором изменений был Дмитрий Медведев, в успешном утверждении поправок в КоАП сомневаться не приходится. Они должны вступить в силу 1 января 2021 года.

Текст: АвтоВести

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