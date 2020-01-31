Токсикологи: причиной отравления подростков в Ленинске-Кузнецком стали медикаменты

Стали известны подробности отравления двоих подростков в Ленинске-Кузнецком. Напомним, ребят обнаружили прохожие. Школьники находились в этот момент без сознания. Как сообщили кемеровские токсикологи, причиной отравления стали медикаменты, передает ГТРК "Кузбасс".

В настоящий момент подростки находятся в отделении реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данному факту следователи организовали проверку. Ее ход находятся на контроле центрального аппарата и лично Александра Бастрыкина.