"Лайков захотела!": молодая мама из Татарстана посадила маленькую дочку за руль машины

Жительница Альметьевска доверила восьмимесячной дочке управление автомобилем — вместе с ребенком на коленях она разъезжала по улицам города. Более того, молодая мама снимала процесс на видео.

Запись под названием Мадинка развозила нас домой сегодня" она выложила на своей странице в Instagram, но вскоре удалила — на женщину обрушился шквал критики.

"Таких, блин, штрафовать, и штрафовать, и штрафовать. Кстати, прям сейчас взять и оштрафовать, ибо преступные действия налицо", — таков один из самых невинных комментариев.

Пользователи обратили внимание на то, что и сама женщина была непристегнута, притом что ее дочка активно крутила руль из стороны в сторону. Припомнили и жительницу Набережных Челнов, которая посадила шестилетнего сына за руль автомобиля и позволила ему разогнаться до 130 километров в час.

"Еще одна лайков захотела! Что только ни сделают ради них!" — отметили пользователи.

О реакции правоохранительных органов информации не поступало.