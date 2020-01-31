Ветерану, перенесшему три инсульта, десять лет не дают жилье

В Пермском крае следователи заинтересовались ситуацией с ветераном Великой Отечественной войны, которому 10 лет не дают квартиру. Как сообщили на сайте регионального управления Следственного комитета РФ, в этой связи ведется доследственная проверка.

Информация о 94-летнем фронтовике, которому никак не дадут жилье, появилась 28 января в местных СМИ.

"Ветеран перенес три инсульта, живет в неблагоустроенном доме. Однако в администрации Осинского района по формальным и надуманным основаниям отказываются предоставить ему благоустроенное жилье", – уточнили в следственном управлении.

К проверке этой информации подключилась и краевая прокуратура. Представители ведомства выехали к ветерану, чтобы оценить условия, в которых он живет.

Как ранее сообщало пермское издание "АиФ", с ноября 2019 года парализованный ветеран Афанасий Литвиненко не мог даже помыться – в его доме нет условий для этого, а париться в бане не позволяет состояние здоровья. Когда дочь фронтовика, тоже пенсионерка, в очередной раз позвонила в районную администрацию и спросила, почему ее отцу в очередной раз отказали в жилье, замглавы администрации заявил, что вообще этим вопросом не занимается.

При этом Литвиненко дважды был занесен в галерею Трудовой Славы и Книгу Почета Осинского района, в советские времена его два раза избирали его народным депутатом райсовета и один раз – заседателем народного суда. Ветеран имеет медаль "За боевые заслуги", орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, медали "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", "За победу над Японией". Он – единственный из семи ветеранов, живущих в Осинском районе, так и не получил квартиру.