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31 января 202018:00

Шесть стран не подписали декларацию о недопущении пересмотра истории

Global Look Press

Ни один представитель группы "Балтик плюс", в число которой входят Латвия, Литва, Грузия, Украина, Эстония, а также Польша не подписали российскую декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Документ был опубликован на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы в пятницу, 31 января. Под ним подписались 76 парламентариев, в том числе вся российская делегация, состоящая из семнадцати человек. Кроме того, свои подписи оставили представители Турции, Армении, Италии, Азербайджана, Сербии, Германии, Франции, Словакии, Кипра и многих других стран, сообщает РИА Новости.

При этом среди подписантов нет ни одного представителя прибалтийских стран, Украины и Польши, которые также являются членами ассамблеи.

Ранее на брифинге, который был посвящен началу зимней сессии ПАСЕ, вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой рассказал журналистам, что Россия предложит коллегам в ассамблее подписать декларацию с осуждением попыток пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Авторы документа отмечают, что не приемлют искажений исторической правды, а также поддерживают глобальную инициативу о признании победы над нацизмом во Второй мировой. В тексте декларации также говорится о том, что они считают необходимым внесение в учебники для школ и университетов всех стран правдивой информации о событиях войны с учетом позиций, которые утверждены Нюрнбергским трибуналом в 1947 году.


В середине декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в распоряжении России есть документы, согласно которым Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В свою очередь, польская сторона не раз утверждала, что к началу Второй мировой войны равнозначно причастны Советский Союз и Германия.

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