"Откройте, "Мосгаз": задержана банда аферистов, обманувшая десятки человек

В Москве задержана банда аферистов, которые выдавали себя за сотрудников газовой службы. Действовали они уверенно и агрессивно. В среднем доход составлял полтора миллиона рублей в неделю. Деньги брали от тех, кто доверял им проверку газовых плит, в основном, пенсионеров.

"Догадываетесь, по какому поводу к вам пришли? — Ну, наверное, догадываюсь", — отвечает один из задержанных.

Сейчас они похожи на провинившихся студентов.

"Да, мужики, я говорю, я после этой травмы ни хрена не помню! — Ну, надо вспоминать".

Эти мошенники зарабатывали миллионы рублей, обманывая доверчивых стариков.

"За что задержан? — За то, что загружаю плиты, ставлю! —В какой фирме работаешь? — Ни в какой", — из беседы с другим задержанным.

Эти люди постучали в квартиру Михаила. Представились сотрудниками "Мосгаза". Якобы, пришли установить газоанализатор по распоряжению управы. Грозили большим штрафом.

"Бес попутал, какой-то гипноз и вот они сказали, что надо обязательно, с целью безопасности ну и как бы — дети, внуки!" – сбивчиво поясняет Михаил Матанников, пострадавший.

За установку взяли пятнадцать тысяч.

"Оказалось, стоит он 1000 рублей, а вот такие деньги берут и оказалась – и мнимая безопасность и дорогая", — сетует Матанников.

Прибор оказался самодельным — об утечки такой не предупредит. Да и устанавливать такой, по правилам, надо под потолком, а не на столе.

"Если будет утечка газа, то газ он легче воздуха, сразу же поднимется к потолку. Пока с потолка будет загазовано всё помещение и дойдёт до сигнализатора, уже полкухни будет с газом!", — поясняет Татьяна Киселева, заместитель главного инженера "Мосгаза".

К другим пенсионерам лжегазовщики приходили якобы для проверки плит. С порога сообщали, что они — неисправны и буквально в любой момент могут взорваться. Настойчиво предлагали установить новые плиты — за двести тысяч, хотя в магазине такие стоили в пять раз дешевле.

"Чтобы не отпугнуть пенсионеров высокой стоимостью оборудования и предлагаемых услуг, подозреваемые сообщали клиентам, что за газовую плиту им будет выплачена 50-процентная компенсация для получения которой нужно обратиться в МФЦ", — рассказала, Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Аферисты всегда фотографировались со своими жертвами, чтобы потом хвастаться перед коллегами очередным обманутым стариком. В неделю они зарабатывали полтора миллиона рублей. Мошенники успели обмануть несколько десятков человек. И это только те, кто решился написать заявление.