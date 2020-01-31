Гаджимагомедов и Магомедалиева признаны лучшими боксерами 2019 года в России

Федерация бокса России признала Муслима Гаджимагомедова и Земфиру Магомедалиеву лучшими боксерами 2019 года, об этом сообщает ТАСС. Церемония вручения наград прошла на Всероссийском боксерском форуме в Калининграде.

Гаджимагомедов, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 19 кг), в 2019 году стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. В финале 23-летний россиянин победил опытного эквадорца Хулио Кастильо. Магомедалиева в 2019 году стала двукратной чемпионкой мира и Европы. 31-летняя Земфира выступает в весовой категории свыше 81 кг.