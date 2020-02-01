"Бенфика" одержала 16-ю победу кряду в чемпионате Португалии

В матче 19-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на поле домашнего стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграла команду "Белененсеш" со счетом 3:2. Для "орлов" эта победа стала 16-й в турнире.

У победителей встречи голами отметились Винисиус Мораис, Адель Таарабт и Франциско Мачадо, забившие на 31-й, 38-й и 78-й минутах соответственно.

"Бенфика" с 54 очками лидирует в чемпионате Португалии, а "Белененсеш" расположился на 15-й строчке, имея в активе 18 очков. В следующем матче турнира "орлы" в воскресенье, 8 февраля, на выезде сыграют с "Порту".