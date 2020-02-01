Детей, брошенных отцом в Шереметьеве, передали бабушке

Два мальчика 2011 и 2014 годов рождения, брошенные их отцом в аэропорту Шереметьево, приехали в Комсомольск-на-Амуре к бабушке. Как рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора Хабаровского края, на нее оформлена временная опека.

"Дети переданы бабушке", — пояснили в пресс-службе.

26 января этого года Виктора Гаврилов оставил детей одних в аэропорту после прилета из Хабаровска в Москву. Мужчина в записке попросил позаботиться о них, а сам улетел в Ростов-на-Дону в поисках работы. В отношении Гаврилова возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности, а также об истязании и халатности. Мать мальчиков давно ушла из семьи.