Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США. Об этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире. Руководители арабских стран собрались, чтобы обсудить предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века" в области палестино-израильского мирного урегулирования, пишет РИА Новости.

Аббас обвинил США и Израиль в нарушении ранее заключённых соглашений и международного права.

"У Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности. США "больше не друг" ПНА", — заявил палестинский лидер.

Палестина не будет вести переговоры по предложенному американцами мирному плану, так как палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Президент США Дональд Трамп предложил демилитаризировать Палестину, а ее столицей признать город Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима. За это Палестина получила бы 50 миллиардов долларов инвестиций.