Информация о карантине в Москве оказалась фейком

Департамент образования и науки Москвы опроверг сообщения о закрытии всех столичных школ на карантин по гриппу. Заместитель руководителя Департамента Александр Гаврилов подчеркнул, что пользователи Интернета ссылались на статью газеты "Комсомольская правда" от 28 января 2011 года.

"Это фейк. Все взяли одну статью, не посмотрев на дату", — пояснил Гаврилов РИА Новости.

По правилам, в сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школы может закрыться на карантин, если болеют или отсутствуют более 20-25 процентов учащихся.

"Традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции (коронавирус 2019-nCoV)", — добавили в департаменте.

Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля​​​ для школьников с 1 по 7 класс.