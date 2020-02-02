Гол Кучерова помог "Тампа-Бэй" выиграть у "Сан-Хосе"

Игровой день в регулярно чемпионате Национальной хоккейной лиге завершился двумя матчами в Калифорнии. В обеих встречах победили гости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграла у "Сан-Хосе Шаркс" 3:0, а "Лос-Анджелес Кингз" уступил "Анахайм Дакс" 1:3.

В воротах "Тампа-Бэй" не оказалось Андрея Василевского, что не помешало "молниям" выиграть у "акул" с крупным счетом. Никита Кучеров забросил одну из трех шайб. Этот гол стал для него 24 в сезоне. Также на счету Никиты 37 результативных передач.

Во втором матче "Анахайм" выиграл у "Лос-Анджелеса" 3:1. Все три калифорнийских клуба – "Сан-Хосе", "Анахайм" и "Лос-Анджелес" занимают три последних места в Западной конференции.