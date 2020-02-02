Помпео в Казахстане рассказал о сотрудничестве и поддержке реформ

Госсекретарь США Майк Помпео уверен в дальнейшем успешном сотрудничестве Соединенных Штатов и Казахстана. Об этом он заявил в ходе визита в казахстанский Нур-Султан после переговоров с главой МИД страны Мухтаром Тлеуберды.

В качестве примера сотрудничества двух стран Помпео привел помощь, которую США оказывают Казахстану в целях профилактики, контроля и нераспространения коронавирусной инфекции. По его словам, Вашингтон помогает Минздраву Казахстана и ведет мониторинг потенциальных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, делится опытом и лабораторными материалами, передает "Интерфакс".

Глава Госдепа также упомянул предоставление через Агентство США по международному развитию (USAID) средств личной защиты для лабораторных работников и другого медицинского персонала.

Помпео отметил, что с нетерпением ждет сегодняшней встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. США, по словам госсекретаря, приветствуют изложенную президентом Токаевым амбициозную программу реформ с целью укрепления демократии, повышения доверия общества к правительству, содействия экономическому развитию.

Как отметил на совместном брифинге с Помпео министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды, Госдепартамент США поддерживает Казахстан с целью нераспространения американских санкций на экономику республики.

Помпео, со своей стороны, отметил: США поддерживают свободу выбора Казахстана в вопросе того, с какими странами ему вести деловые отношения, однако призывают республику сотрудничать с американскими компаниями.

"Я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства", — приводит слова Помпео ТАСС.

Помпео находится с визитом в Казахстане в рамках своего евразийского турне. До этого он посетил Киев и Минск.