Хубэй хотят покинуть 130 россиян

Около 130 россиян хотят покинуть китайскую провинцию Хубэй из-за коронавируса, заявил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров в эфире телеканала "Россия-24".

Списки еще составляются, о времени эвакуации людям сообщат дополнительно – ориентировочно это 3-4 февраля. Егоров пояснил, что перевозить россиян будут самолеты ВКС России.

На 3 февраля запланирована также эвакуация малазийцев их Хубэя. Около 130 человек будут вывезены чартерным рейсом компании AirAsia. Перед этим они должны пройти эпидемиологический контроль. После перелета пассажиры и 12 членов экипажа в обязательном порядке отправятся на карантин.

Кроме того, власти Малайзии приняли решение оказать гуманитарную помощь Китаю. На борт загрузят защитные маски, перчатки и прочие средства защиты, одобренные Пекином, передает ТАСС.

Число умерших от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 304 человек. Заболели не менее 14 тысяч.