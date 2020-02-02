Новости Оборона и безопасность

Все видео этой рубрики
2 февраля 202015:23

Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

twitter.com

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Туполев", обновленная машина провела в воздухе 34 минуты и поднялась на 1500 метров. 

После взлета с аэродрома КАЗ им. С.П. Горбунова экипаж провел тесты новейшего оборудования и систем, которые работали штатно. У пилотов не было замечаний по исправности бортовой электроники", - заявили в "Туполеве".

Ту-160М получил новые пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Проверки систем провел экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца.

По планам Минобороны России и ПАО "Туполев", глубокой модернизации подвергнутся все 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160 ("Белый лебедь"), которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил. Затем на Казанском авиазаводе начнут производство современной версии "стратегов" - Ту-160М. В начале 2018 года Минобороны и "Туполев" подписали госконтракт на поставку 10 Ту-160М стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны заявляли о намерении заказать 50 таких "белых лебедей".

Новые двигатели НК-32 позволят увеличить дальность полета самолетов на тысячу километров, а боевые возможности существенно увеличатся благодаря расширению спектра вооружения.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла.

Сейчас

15:22

Новая инфекция пополнила список опасных заболеваний

14:56

Из-за 2019-nCoV в двух районах Приморья ввели режим ЧС

14:00

Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

13:24

Пожар в "Лениздате": открытое горение ликвидировано

13:20

В Алтайском крае произошло землетрясение

13:01

Пассажир рейса Челябинск – Москва, которого не смогли разбудить, оказался мертвым

12:36

Турция перебросила в Сирию 40 бронемашин и танков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Из-за 2019-nCoV в двух районах Приморья ввели режим ЧС

Из-за 2019-nCoV в двух районах Приморья ввели режим ЧС

22 минуты назад
Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

1 час назад
Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

10 минут назад
Минздрав отреагировал на обращение больного коронавирусом китайца

Минздрав отреагировал на обращение больного коронавирусом китайца

41 минута назад
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

3 часа назад
Песков прокомментировал "некрасивые события" с Игнатьевым

Песков прокомментировал "некрасивые события" с Игнатьевым

2 часа назад
Смерть на вечеринке: мэр Новосибирска провел экстренное совещание

Смерть на вечеринке: мэр Новосибирска провел экстренное совещание

4 часа назад
В Алтайском крае произошло землетрясение

В Алтайском крае произошло землетрясение

2 часа назад
Турция перебросила в Сирию 40 бронемашин и танков

Турция перебросила в Сирию 40 бронемашин и танков

2 часа назад
Все бывшие министры трудоустроены

Все бывшие министры трудоустроены

1 час назад
Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

1 час назад
Крыму не нужна "золотая" украинская вода

Крыму не нужна "золотая" украинская вода

1 час назад
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

3 часа назад
Пассажир рейса Челябинск – Москва, которого не смогли разбудить, оказался мертвым

Пассажир рейса Челябинск – Москва, которого не смогли разбудить, оказался мертвым

2 часа назад
Все секреты шоу "Ну-ка, все вместе!". Специальный репортаж Олега Пакшина

Все секреты шоу "Ну-ка, все вместе!". Специальный репортаж Олега Пакшина

18 часов назад
90
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
В Китае сдали больницу, возведенную в рекордные сроки для зараженных коронавирусом

В Китае сдали больницу, возведенную в рекордные сроки для зараженных коронавирусом

7 минут назад
Рабочая группа отреагировала на предложение вписать Бога в Конституцию

Рабочая группа отреагировала на предложение вписать Бога в Конституцию

13 минут назад
Шеф евродипломатии собрался в Иран

Шеф евродипломатии собрался в Иран

17 минут назад
Саночница Иванова возглавила общий зачет Кубка мира

Саночница Иванова возглавила общий зачет Кубка мира

37 минут назад
Курц выступил против операции "София"

Курц выступил против операции "София"

51 минута назад
Полицию затроллили за поиск владельца кольца всевластия

Полицию затроллили за поиск владельца кольца всевластия

51 минута назад
Появилось видео нападения на активистов партии Анатолия Шария в Харьковской области

Появилось видео нападения на активистов партии Анатолия Шария в Харьковской области

52 минуты назад
Хубэй хотят покинуть 130 россиян

Хубэй хотят покинуть 130 россиян

58 минут назад
Антон Миранчук будет лечиться около месяца

Антон Миранчук будет лечиться около месяца

1 час назад
Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

1 час назад
Британским дипломатам велели "садиться отдельно" от европейских

Британским дипломатам велели "садиться отдельно" от европейских

1 час назад
Перевернувшийся пикап упал с набережной Фонтанки в Петербурге

Перевернувшийся пикап упал с набережной Фонтанки в Петербурге

1 час назад
Премьер Баварии признался в "чувствах об исторической вине немцев" во Второй мировой

Премьер Баварии признался в "чувствах об исторической вине немцев" во Второй мировой

1 час назад
Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность "сделки века"

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность "сделки века"

1 час назад
Пожар в "Лениздате": открытое горение ликвидировано

Пожар в "Лениздате": открытое горение ликвидировано

1 час назад
Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

2 часа назад
Поклонская напомнила, что она "няш-мяш", и выложила фото

Поклонская напомнила, что она "няш-мяш", и выложила фото

2 часа назад
Взрыв разорвал легковой автомобиль на заправке в Башкирии. Видео

Взрыв разорвал легковой автомобиль на заправке в Башкирии. Видео

4 часа назад
Тренер "ПСЖ" Тухель дал оценку поведению Мбаппе

Тренер "ПСЖ" Тухель дал оценку поведению Мбаппе

4 часа назад
В России выпустили очень крутой фургон на базе Lada 4x4

В России выпустили очень крутой фургон на базе Lada 4x4

5 часов назад
На Галапагосах нашли 30 гигантских черепах, которые помогут возродить вымершие виды

На Галапагосах нашли 30 гигантских черепах, которые помогут возродить вымершие виды

7 часов назад
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и "умных" часов

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и "умных" часов

8 часов назад
Фельдмаршал Хафтар подтвердил свое участие в работе комиссии по перемирию в Женеве

Фельдмаршал Хафтар подтвердил свое участие в работе комиссии по перемирию в Женеве

8 часов назад
Первая жертва коронавируса вне Китая: на Филиппинах умер 44-летний пациент

Первая жертва коронавируса вне Китая: на Филиппинах умер 44-летний пациент

9 часов назад
Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа

Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа

11 часов назад
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

13 часов назад
Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

31.01.2020 20:14

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку